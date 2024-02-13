У тимчасово окупованому Криму більшій частині “керівництва” ФСБ призначили кураторів із Москви. Основною причиною стала провальна боротьба з партизанськими рухами на півострові, повідомляють джерела партизанського руху “АТЕШ” зі структур ФСБ. 

“Московська ФСБ не довіряє кримському управлінню. Джерела “АТЕШ” зі структур ФСБ повідомляють, що більшу частину керівництва служби в Криму тепер курують прислані з Москви начальники. Московські куратори розмістились у Сімферополі та Севастополі”, - повідомляє підпілля.

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Відомо, що кураторів призначили через незадоволення роботою «кримського управління». Російська спецслужба не змогла виявити осередок руху «Атеш».

Окрім цього, стало відомо про фіктивні арешти, оперативників підозрюють у недбалості та самоусуненні від виконання службових завдань, погрожують відправити їх на фронт.

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«Проукраїнські настрої тільки посилюються. Немає «гучних успіхів». Через це їх довелося імітувати. «Замах на Аксьонова» виявився фікцією», - додали партизани.

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