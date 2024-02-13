Команда PorMedTec Co. під керівництвом японського підприємства вперше успішно вивела трьох генетично модифікованих свиней для використання в трансплантації органів і клітин людини. Це відкриття має допомогти Японії впоратися з нестачею донорів, повідомляє Kyodo News з посиланням на пресреліз компанії.

Однак зазначається, що безпека такої міжвидової трансплантації станом на зараз повністю не доведена. ЇЇ досліджуватимуть шляхом випробувань на тваринах.У неділю, 11 лютого, народилися троє свиней, яких вивели японські та американські фахівці. Науковці використали клітини, надані американською компанією у вересні, які мали 10 різних генів. Ці гени модифіковані, щоб протистояти відторгненню людським організмом.

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На початку дослідження в жовтні запліднені яйцеклітини пересадили в матку сурогатної свині. Троє поросят народилися за допомогою кесаревого розтину. Щойно буде підтверджено, що ці свині ростуть, їх передадуть у наукові інститути в Японії для використання в дослідженнях із пересадки органів іншим тваринам, наприклад мавпам.

Науковці сповідаються, що ксенотрансплантація (трансплантація клітин і органів від тварини до людини) допоможе розв'язати проблему нестачі донорів органів. Зараз у Японії близько 16 000 людей очікують на донорські органи, хоча їх отримують лише близько 3% щороку.

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У країні планується трансплантація свинячих острівцевих клітин підшлункової залози пацієнтам із діабетом 1-го типу і тимчасова трансплантація нирки свині плоду з важким захворюванням нирок. Раніше такі процедури не проводилися.



Нагадаємо, Японія має намір виділити Україні 106 мільйонів доларів США допомоги для відновлення країни у семи сферах. Офіційно про рішення оголосять під час спільної конференції в Токіо.