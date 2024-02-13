Президент Румунії Клаус Йоганніс скликає через тиждень, 21 лютого, засідання Вищої ради національної оборони для обговорення розвитку  безпекової ситуації у Чорноморському регіоні на тлі агресії РФ в Україні, зокрема, наслідки цієї агресії для Румунії, повідомляє Newsmaker із посиланням на адміністрацію президента.

Також на засіданні Радбезу Йоганніс планує обговорити прогрес у галузі оборонного планування, зокрема реалізацію програм озброєння, звіти Оперативної ради кібербезпеки та Вищої ради національної оборони про виконану роботу в 2023 році та інші актуальні питання в галузі безпеки Румунії.

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Варто додати, що в ніч з 9 на 10 лютого, під час російської атаки на Ізмаїл, прикордонне місто в Одеській області, румунська влада розіслала повідомлення RO-Alert у повітах Тулча та Галац, щоб попередити населення про можливе падіння уламків дронів.

Водночас для перевірки повітряного простору Румунія підняла в повітря літаки F-16 ВПС Туреччини з Фетешть. Про падіння уламків чи пошкодження на території Румунії не повідомлялося.

Нагадаємо, що у Молдові поблизу кордону з Україною виявили уламки «Шахеда» з 50 кг вибухівки.

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