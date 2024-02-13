Начальник служби зв’язків із громадськістю 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Марка Безручка Іван Сєкач повідомив, що деякі підрозділи бригади в Авдіївці замінили іншими підрозділами Збройних сил України.

Про це він розповів в ефірі "Радіо Свобода".

"У нас немає достатніх можливостей, щоб утримувати місто, але приходить підкріплення, і ми розраховуємо на дружні підрозділи", - наголосив речник.

За його словами, вперше за майже два роки функціонування бригади деякі підрозділи повноцінно вивели з боїв для відпочинку та ротації.

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"Прийшло підкріплення. Я не буду казати, що це за підрозділ. Але це потужна підтримка, нам трохи так спокійніше стало, коли вона прийшла", - зауважив Сєкач.

Він констатував, що в Авдіївці тривають бої за місто та околиці. Російські сили намагаються перерізати лінію постачання і переважають у силах.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Речник припустив, що російські війська намагаються взяти Авдіївку до призначених на березень президентських виборів у РФ.

За словами Сєкача, у РФ є повноцінна перевага в авіації. Він наголосив, що сили оборони ніяк не можуть повпливати на авіанальоти, бомбардування міста та позицій ЗСУ.

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"У них величезна кількість особового складу, з яким вони не рахуються, і вони експериментують постійно різними групами, використовуючи бронетехніку. У них є завдання, і вони намагаються виконати його як завгодно", - підсумував речник.

Раніше видання Forbes повідомляло, що Україна укріплює Авдіївку на тлі спроб Росії захопити місто. У виданні заявили про вагомі підстави вважати, що на порятунок міста могли відправити одну з найкращих бригад української армії - 3-ю десантно-штурмову бригаду.

"Це єдина українська сухопутна бойова бригада, про яку ми точно знаємо, що станом на минулий тиждень вона перебувала в резерві на сході України", - писало видання.

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Як звертало увагу Forbes, те, що українці укріплять Авдіївку, не було заздалегідь вирішеним питанням. Вирішивши залишитися й боротися, українські війська беруть на себе величезний ризик, зауважують журналісти видання.

Після чотирьох місяців боїв російські війська прорвали оборону Авдіївки і наблизилися впритул до головної дороги, якою надходить постачання українському гарнізону, основу якого складає 110-а механізована бригада.

Forbes наголошувало, що на той момент у командувача угруповання "Таврія" Олександра Тарнавського було два варіанти:

Відвести вцілілі частини 110-ї бригади з відкритої східної частини міста і закріпити українську лінію в центрі Авдіївки або відразу за містом, на заході.

Посилити 110-ту бригаду і спробувати відтіснити набагато численніші російські сили від ліній постачання гарнізону.

Раніше речник Сил оборони Таврійського напрямку Дмитро Лиховій заявив, що російські війська продовжують штурмувати Авдіївку, перекидаючи в район міста підрозділи спецпризначенців.

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За його словами, росіяни біля Авдіївки раніше застосовували тактику малих піхотних груп. Проте останнім часом вони змінили її, вдаючись до залучення більшого числа бронетехніки - танків та бойових машин піхоти.

Тарнавський також наголошував, що Росія хоче за будь-яку ціну і якнайшвидше захопити Авдіївку та Новомихайлівку, а також території, які росіяни втратили минулого літа.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш повідомляв, що російські війська заходять на околиці Авдіївки, але місто не перебуває під контролем ворога.