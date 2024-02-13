В суботу, 3 лютого, Збройні сили Литви зафіксували підозрілий вхід в обліковий запис користувача армійської інформаційної системи дистанційного навчання ILIAS, повідомляють місцеві медіа. Розпочато розслідування обставин та наслідків цього втручання.

Про це 13 лютого повідомили литовському виданню LRT у ЗС Литви.

3 лютого в соцмережі X з'явилося повідомлення, що ніби група проросійських хакерів Just Evil зламала військові системи США та країн Балтії, зокрема Литви. У дописі йшлося про злам системи ILIAS литовської армії.

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Пізніше представники литовської армії підтвердили порталу LRT, що 3 лютого дійсно було зафіксовано підозріле підключення до облікового запису користувача інформаційної системи дистанційного навчання збройних сил Литви ILIAS.

Після чого були відключені три сервери, на яких розміщується система ILIAS.

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"Національний центр кібербезпеки Литви у тісній співпраці з армією почав розслідування, інцидент на цей час вважають подією середнього рівня загрози", – зазначили у Збройних силах.

Повідомляється, що витоку даних не було, але це має підтвердити слідство.

«Інформаційна система дистанційного навчання ILIAS все ще відключена від зовнішньої мережі та зараз оновлюється», – повідомили в литовській армії.