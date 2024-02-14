Український омбудсмен Дмитро Лубінець написав історію життя під російською окупацією цивільного подружжя з Херсонщини, якому нещодавно вдалося виїхати на підконтрольну Україні територію.



“Вони майже два роки перебували на ТОТ України та зазнали жорстокого поводження зі сторони окупантів. Жінку двічі водили на “підвал” та жорстоко побили через те, що вона розмовляла українською мовою!! Важко уявити, що люди вимушені пережити”, - зазначив Лубінець.



Омбудсмен повідомив, що “тричі чоловік та жінка намагалися виїхати на підконтрольну Україні територію: перший раз на їхніх очах розстріляли евакуаційну машину, другий – українців побили. Лише третя спроба виявилася вдалою”.



Жінка розповіла, що коли опинилася на підконтрольній території, стала на коліна та поцілувала землю. Зараз українське подружжя перебуває у відносній безпеці.



Раніше ми писали про те, що Дмитро Лубінець взяв на контроль випадок із загибеллю мобілізованого чоловіка в Одеській області у перший день служби.

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