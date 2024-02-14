Влада РФ продовжує імплементацію стратегії етнічної чистки українців на тимчасово окупованих територіях України, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

“Перший етап – проведення системних фільтраційних заходів задля витіснення патріотично налаштованого населення. На другому етапі росіяни будуть масово депортувати українців на територію РФ, таким чином змінюючи етнічний склад українських територій. На місце українців окупанти планують етнічних росіян. Причиною тому є ускладнення реінтеграції тимчасово окупованих територій після деокупації”, - акцентує Центр нацспротиву.

У повідомленні йдеться, що така практика застосовувалась радянським режимом, і її успішно бере на озброєння Російська Федерація під правлінням Путіна.

Зазначимо, що на тимчасово окупованих Росією територіях України фермерам погрожують і змушують їх зареєструватися в російських реєстрах.

Варто нагадати, що росіяни хочуть залучити строковиків до участі в бойових діях на ТОТ України.

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Також армія РФ почала погрожувати жителям ТОТ за відмову голосувати на березневих "виборах" президента Росії.

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Нещодавно стало відомо, що росіяни перетворюють українські дитячі садки на військові бази.

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