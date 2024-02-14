На засіданнях Контактної групи з питань оборони України і Ради Україна-НАТО, які відбудуться цього тижня, союзники по Альянсу обговорять подальшу підтримку України.

Про це розповів генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, пише "Укрінформ".

"Цього тижня ми проведемо засідання Ради Україна-НАТО і Контактної групи з питань оборони України під проводом США у віртуальному форматі. Обидві ці зустрічі будуть присвячені нашій підтримці (України - ред.)", - наголосив генсек на пресконференції в Брюсселі перед початком зустрічі міністрів оборони країн-кленів НАТО у форматі "Рамштайн".

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За словами Столтенберга, союзники по Альянсу продовжать допомагати Україні наближатися до натівських стандартів в усіх сферах - від закупівель до логістики.

"Члени Альянсу продовжують здійснювати важливі поставки зброї, техніки й боєприпасів. Ця підтримка має реальне значення. З нашою допомогою хоробрі українці відвоювали половину території, яку захопила Росія, відкрили коридор у Чорному морі та завдають важких втрат російським військам", - зазначив він.

Столтенберг також назвав підтримку НАТО прикладом "справжнього трансатлантичного розподілу тягаря".

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У контексті нещодавнього рішення ЄС про 50 млрд євро допомоги Україні генсек НАТО висловив сподівання, що Конгрес США незабаром також ухвалить законопроєкт із понад 60 млрд доларів для нашої держави.

"Це не благодійність, це – інвестиція в нашу власну безпеку", - підкреслив Столтенберг.

Нагадаємо, посол Великої Британії в НАТО заявив, що Україні варто знизити очікування від майбутнього саміту Альянсу у Вашингтоні.