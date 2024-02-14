У січні Міноборони України та Латвії анонсували створення "Коаліції дронів" для української армії. Ініціатором створення стала Латвія – під час зустрічі її міністра оборони Андріса Спрудса з Міністром оборони України Рустемом Умєровим у грудні 2023 року.

Очільник міністерства оборони Латвії зазначив, що коаліція допоможе українським військовим у війні, де використання дронів стало важливим елементом ведення бойових дій.

Під час засідання Контактної групи з питань оборони України 23 січня до неї приєдналися Швеція та Велика Британія.

Сьогодні, 14 лютого, Нідерланди приєдналися до коаліції з постачання Україні сучасних дронів, повідомляє Reuters з посиланням на міністерку оборони Нідерландів Кайсу Оллонґрен.

«Звичайно, ми знаємо, що дрони дуже важливі в цій війні…Саме тому ми приєднуємося до коаліції безпілотників, яку Україна започаткувала разом з Латвією, разом з іншими країнами, щоб переконатися, що ми робимо саме це — збільшуємо виробництво, використовуємо новітні технології та забезпечуємо саме те, що потрібно Україні», - зазначила Оллонґрен.

Крім того, вона анонсувала можливі додаткові витрати для Нідерландів на додачу до обіцяних 2 мільярдів євро для України.

Варто нагадати, Латвія оголосила про новий пакет допомоги Україні, в якому, зокрема, додаткові 155-мм боєприпаси та інша зброя.

Раніше ми писали про те, що Сенат США схвалив законопроєкт, в якому допомога для України. Він передбачає виділення Україні близько 61 млрд дол.

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