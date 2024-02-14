Головне управління розвідки (ГУР) Міноборони перехопило радіопереговори росіян з місця знищення великого десантного корабля "Цезар Куніков", які підтверджують його ураження.

Про це ГУР повідомило в Telegram.

Візуальний огляд місця затоплення корабля здійснювали російські гелікоптери Ка-52 та Мі-8, а ретранслятором інформації виступив військово-транспортний літак Ан-26 ВКС РФ.

"Спостерігаю уламки та маслянисту пляму", - каже російський пілот.

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У ГУР додали, що цей десантний корабель протягом десяти днів перебував на стоянці біля спеціалізованої причальної стінки (так званого "сліпа"), з якої росіяни здійснюють завантаження кораблів військовим озброєнням і технікою.

"За попередньою візуальною оцінкою осадки корабля, під час затоплення "Цезар Куніков" був завантажений", - йдеться в повідомленні.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

Раніше представник ГУР Андрій Юсов у коментарі NV заявив, що більшість членів екіпажу корабля загинули.

"Конкретних цифр поки немає, але за наявною інформацією, більшість екіпажу загинула", - сказав він.

Водночас відомо, що штатна чисельність екіпажу "Цезар Куніков" становить 87 осіб.

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За даними української розвідки, в момент атаки на борту корабля знаходився вантаж боєприпасів.

Раніше Збройні сили України офіційно підтвердили знищення російського великого десантного корабля "Цезар Куніков" у взаємодії з силами ГУР.

У момент ураження корабель перебував у територіальних водах України поблизу Алупки.

Kyiv Post із посиланням на джерела вказував, що спецоперацію здійнили з застосуванням українських морських дронів MAGURA. ГУР пізніше також офіційно підтвердило цю інформацію.

Розвідники розповіли, що російський корабель отримав критичні пробоїни в лівому борту і почав тонути, а пошуково-рятувальна операція росіян успіху не мала.

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Великий десантний корабель "Цезарь Куніков" проекту 775 - одне з найновіших російських суден, яке росіяни використовували під час воєн проти Грузії, Сирії та України.

"Цезар Куніков" уже підбивали в Бердянську наприкінці березня 2022 року. Генеральний штаб ЗСУ тоді повідомив, що в Азовській операційній зоні в ході завдання удару по зайнятому росіянами порту Бердянськ був знищений великий десантний корабель "Саратов".

Великі десантні кораблі "Цезар Куніков" та "Новочеркаськ" під час атаки отримали пошкодження і довгий час не могли виконувати бойові завдання.