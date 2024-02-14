Північна Корея зламала особисту електронну пошту помічника президента Південної Кореї, повідомляє BBC з посиланням на офіс президента.

Хакерська атака сталася напередодні державного візиту президента Юн Сук Йоля до Великої Британії у листопаді 2023 року. У відомстві повідомили, що поштову скриньку помічника президента зламали після того, як він використав особисту електронну пошту для роботи.

Місцеві ЗМІ з посиланням на високопосадовців повідомили, що хакери отримали доступ до розкладу поїздок президента Південної Кореї Юн Сук Йоля.

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Газета Kukmin Ilbo додала, що повідомлення, надіслані президентом, також були викрадені.

Зазначається, що в офісі президента не хотіли розголошувати, яку саме інформацію викрали.

Вважається, що це перший випадок, коли Північна Корея успішно зламала пошту члена команди президента Південної Кореї.

Однак у заяві Офісу президента закцентували, що його система безпеки не була зламана.



«Виток даних був спричинений необережним порушенням правил безпеки окремим користувачем, який використовував комерційну електронну пошту для робочих цілей», - повідомили BBC в ОП.

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Уряд Південної Кореї заявив, що вжив заходів для зміцнення своєї безпеки, включаючи підвищення обізнаності серед своєї команди, щоб запобігти повторенню подібного інциденту.



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