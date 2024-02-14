Генеральне консульство України в Дюссельдорфі надає консульську допомогу українському підлітку, який отримав важку травму голови внаслідок нападу після конфлікту з невідомим, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.



Згідно з пресрелізом поліції державної безпеки в Дюссельдорфі, 10 лютого близько 22:40 український підліток зазнав важкої травми голови після конфлікту з невідомим чоловіком в одному з ресторанів фаст-фуду міста Меттман.



Спочатку чоловік нібито робив ксенофобні коментарі, а потім раптово вдарив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.



Свідки сповістили рятувальників, які й доставили підлітка до лікарні. Зараз життю українця нічого не загрожує.



Зазначається, що правоохоронці розшукують зловмисника, зріст якого приблизно 1,92 м, вага - близько 95 кг. Є підстави вважати, що за національністю він поляк.



Варто нагадати, що того ж дня у німецькому місті Ессен група осіб "арабської зовнішності" з застосуванням холодної зброї вбила 17-річного українського баскетболіста.

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