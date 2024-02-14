Генеральне консульство України в Дюссельдорфі надає консульську допомогу українському підлітку, який отримав важку травму голови внаслідок нападу після конфлікту з невідомим, повідомив речник МЗС Олег Ніколенко у коментарі Укрінформу.

Згідно з пресрелізом поліції державної безпеки в Дюссельдорфі, 10 лютого близько 22:40 український підліток зазнав важкої травми голови після конфлікту з невідомим чоловіком в одному з ресторанів фаст-фуду міста Меттман.

Спочатку чоловік нібито робив ксенофобні коментарі, а потім раптово вдарив 15-річного підлітка по голові невстановленим предметом, після чого втік.

Свідки сповістили рятувальників, які й доставили підлітка до лікарні. Зараз життю українця нічого не загрожує.

Зазначається, що правоохоронці розшукують зловмисника, зріст якого приблизно 1,92 м, вага - близько 95 кг. Є підстави вважати, що за національністю він поляк.

Варто нагадати, що того ж дня у німецькому місті Ессен група осіб "арабської зовнішності" з застосуванням холодної зброї вбила 17-річного українського баскетболіста.

Advertisement
Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
14 годин тому
Не час для політичних ігор - віцепрезидентка США про допомогу Україні
Київ Пост
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись Війна в Україні
14 годин тому
Можливий конфлікт Росії з НАТО: які країни першими почнуть відбиватись
Богдан Тузов
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції Путін
17 годин тому
Авдіївка, майбутнє Путіна та мобілізація: заяви президента на Мюнхенській конференції
Київ Пост
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Мейл помічника президента Південної Кореї зламали: підозрюють хакерів КНДР
Далі » Нацбанк ввів у обіг нову пам’ятну монету до Дня закоханих