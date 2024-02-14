«Сьогодні, 14 лютого, в День закоханих, Національний банк вводить в обіг пам’ятну монету "Кохання". Монета виготовлена з нейзильберу та має номінал 5 гривень», - повідомили у пресслужбі Нацбанку.

У НБУ зазначили, що на аверсі розміщено стилізовану троянду у вигляді серця. Її пелюстки – це слова “кохання”, написані найпоширенішими мовами світу. Це додатково підкреслює універсальність та безмежність цього почуття, яке не знає ані кордонів, ані мовних бар’єрів.

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На реверсі монети зображено серце, від якого рівномірно розходяться хвилі. Така композиція символізує всеосяжність кохання, вібрації якого сягають найпотаємніших глибин душі.Монети продаватимуться в інтернет-магазині НБУ з 14 лютого, а пізніше їх продаватимуть і банки-дистриб’ютори. Тираж монети - до 50 тисяч штук.


Варто нагадати, що до Дня святого Валентина Kyiv Post зібрав п’ять історій кохання топ-високопосадовців України.

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