Більшості екіпажу російського великого десантного корабля "Цезар Куніков", який був знищений у Чорному морі в середу, 14 лютого, не вдалося врятуватись, - розповів представник ГУР МОУ Андрій Юсов під час обговорення на тему "Два роки інформаційної війни. Висновки та перспективи", повідомляє кореспондент Kyiv Post



"За попередньою інформацією, більшості екіпажу ВДК "Цезар Куніков" не вдалось врятуватись. Корабель перевозив вантаж - боєкомплект. "Цезар Куніков" знищений повністю, він затонув і не підлягає відновленню", - зазначив Юсов.



Інформація про точну кількість ліквідованих окупантів, які були на борту корабля, уточнюється.

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Вибухи, які чули місцеві під час проведення операції зі знищення судна, могли бути в тому числі детонацією боєкомплектів на борту корабля.

Корабель росіян був знищений приблизно за 4 км від берега в районі Алупки.



Kyiv Post дізнався, що українські дрони потопили російський великий десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі.