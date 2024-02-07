Президент Володимир Зеленський доручив Кабінету міністрів та Генеральному штабу створити в ЗСУ Сили безпілотних систем як окрему структуру.

Про це свідчить відповідний указ президента.

Наголошується, що створення Сил безпілотних систем необхідне для нарощування спроможностей ЗСУ.

"Кабінету міністрів України із залученням Генерального штабу Збройних сил України опрацювати питання щодо створення у структурі Збройних сил України Сил безпілотних систем як окремого роду сил та за результатами опрацювання внести відповідні пропозиції на розгляд Ради національної безпеки і оборони України", - вказано в документі №51/2024.

Advertisement

У відеозверненні президент наголосив, що створення нового роду військ повинно дати цілком конкретний результат уже найближчим часом.

За його словами, безпілотні системи довели свою ефективність у боях на землі, у небі та в морі.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

"Україна реально змінила безпекову ситуацію в Чорному морі завдяки дронам. Відбиття штурмів на землі - це багато в чому робота саме дронів. Масштабне знищення окупантів та їхньої техніки – це також дрони", - зауважив Зеленський.

Він перелічив чіткі завдання для створення нових Сил:

Advertisement

спеціальні штатні посади під роботу з дронами;

спеціальні підрозділи та їх ефективне тренування;

систематизація досвіду та постійне масштабування виробництв і залучення найкращих ідей, найкращих спеціалістів у цю сферу.

Зеленський додав, що це є спільним завданням як для армії, так і для Міноборони та уряду.

В Україні наразі діє Центральне управління безпілотних систем, яке створили для контролю застосування безпілотних та роботизованих повітряних, наземних та морських систем. А також для контролю за станом готовності військових частин ЗСУ, які застосовують безпілотні системи, до виконання ними завдань за призначенням, стратегічного планування та координації застосування.

Нагадаємо, Агенція оборонних закупівель Міністерства оборони цього року планує підписати контракти на "сотні тисяч" безпілотників.

У грудні минулого року Зеленський оголосив, що в 2024 році в нашій країні планують виробити та передати захисникам мільйон безпілотників.

Advertisement

На початку січня міністр оборони Рустем Умєров заявив, що Україна готова закупити до 1 млн FPV-дронів, оскільки вперше Міністерство оборони сформувало потребу на рівні Сил оборони та узгодило її з потужностями українських виробників.