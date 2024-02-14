Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання угоди про співпрацю в межах ІТ-коаліції, що надає підтримку ЗСУ в сфері кібербезпеки, - повідомила пресслужба Міноборони.



Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.

“Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська”, – прокоментував підписання угоди міністр оборони Рустем Умєров.

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Угода закріплює прагнення країн надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що коаліція надасть змогу обмінюватися досвідом застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти.