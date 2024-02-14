Естонія, Люксембург, Бельгія, Данія, Ісландія, Італія, Латвія, Литва, Нідерланди та Україна завершили підписання угоди про співпрацю в межах ІТ-коаліції, що надає підтримку ЗСУ в сфері кібербезпеки, - повідомила пресслужба Міноборони.

Окрім того, Велика Британія завершила процес приєднання до ІТ-коаліції шляхом підписання Декларації про наміри.

“Я впевнений, що нам вдасться залучити ще більше партнерів для цифровізації нашого війська”, – прокоментував підписання угоди міністр оборони Рустем Умєров.

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Угода закріплює прагнення країн надавати допомогу Україні протягом наступних 6 років з метою розбудови взаємосумісної ІТ-інфраструктури Міністерства оборони та Сил оборони України.

Заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко зазначила, що коаліція надасть змогу обмінюватися досвідом застосування інноваційних технологій та робити спільні проєкти.

Раніше ми писали, що "коаліція дронів" для України поступово розширюється.

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