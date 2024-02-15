Під ранок 15 лютого Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні з застосуванням 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, двох "Калібрів", шести балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23, двох керованих зенітних ракет С-300, а також чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59.
Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.
Загалом українські сили ППО знищили 13 ворожих ракет, зокрема 8 крилатих ракет, 1 балістичну ракету, 2 "Калібри" та 2 ракети Х-59.
Найбільше ракет противник спрямував на Львівську, Київську, Запорізьку, Дніпропетровську, Хмельницьку, Полтавську та Івано-Франківську області.
За попередньою інформацією, в напрямку Львівщини росіяни випустили понад 10 ракет, повідомив мер Львова Андрій Садовий.
"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", - підтвердив він. Тим часом у ОВА додали, що на місці влучання триває пожежа.
Окрім цього, на вулиці Науковій у 18 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, зачепило дві школи та дитсадок, а також були пошкоджені припарковані поблизу авто.
За останніми даними Львівської ОВА, через ранкову атаку Росії постраждали три людини.
У Київській області уламки збитих російських ракет впали у двох населених пунктах, пошкодивши сім будинків, господарчі споруди та авто, розповів начальник ОВА Руслан Кравченко. За попередніми даними, постраждалих немає.
У Запоріжжі російського обстрілу зазнав інфраструктурний обʼєкт. За уточненими даними, чотири людини дістали поранень, зазначив секретар міського голови Анатолій Куртєв.
Окрім цього, були пошкоджені багатоквартирні будинки, освітній заклад і торгівельний об'єкт.
На Дніпропетровщині ворог бив по обʼєктах цивільної інфраструктури, наголосив очільник ОВА Сергій Лисак. Наразі інформація уточнюється.
На Хмельниччині через російську атаку дві людини дістали поранень, підтвердив заступник начальника ОВА Сергій Тюрін. Також були пошкоджені цивільні об’єкти.
В Івано-Франківській області сили ППО збили ракету, повідомили в ОВА. Через падіння уламків відбулося незначне займання покрівель господарських будівель. За попередніми даними, постраждалих та значних руйнувань немає.
Нагадаємо, українські дрони потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі - джерела Kyiv Post у розвідці вказують, що це була спецоперація ГУР Міноборони.
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