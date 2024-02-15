Під ранок 15 лютого Росія завдала комбінованого ракетного удару по Україні з застосуванням 12 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55, двох "Калібрів", шести балістичних ракет "Іскандер-М"/ KN-23, двох керованих зенітних ракет С-300, а також чотирьох керованих авіаційних ракет Х-59.

Про це повідомила пресслужба Повітряних сил у Telegram.

Загалом українські сили ППО знищили 13 ворожих ракет, зокрема 8 крилатих ракет, 1 балістичну ракету, 2 "Калібри" та 2 ракети Х-59.

Найбільше ракет противник спрямував на Львівську, Київську, Запорізьку, Дніпропетровську, Хмельницьку, Полтавську та Івано-Франківську області.

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За попередньою інформацією, в напрямку Львівщини росіяни випустили понад 10 ракет, повідомив мер Львова Андрій Садовий.

"ППО добре відпрацювали цю атаку, але все ж маємо одне попадання у об’єкт інфраструктури", - підтвердив він. Тим часом у ОВА додали, що на місці влучання триває пожежа.

Окрім цього, на вулиці Науковій у 18 житлових будинках вибуховою хвилею вибило частину вікон, зачепило дві школи та дитсадок, а також були пошкоджені припарковані поблизу авто.

За останніми даними Львівської ОВА, через ранкову атаку Росії постраждали три людини.