У Державному департаменті США назвали знищення російського корабля "Цезар Куніков" фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні. За даними відомства, наразі Росія втратила 20% військових суден свого Чорноморського флоту.

Про це пише "Голос Америки" з посиланням на заяви високопосадовця Держдепу США під час спілкування зі ЗМІ.

"Ці удари безпілотників у Чорному морі є серйозною справою. Той факт, що російський флот не може діяти в Чорному морі як завгодно, порівняно з тим, як це було на початку [повномасштабної] війни, є фундаментальною зміною стратегічного позиціювання в Чорноморському регіоні", - сказав посадовець.

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За його словами, цього вдалося досягти "завдяки винахідливості, підтримці з боку союзників і партнерів України, але насправді завдяки обраному Україною креативному та технологічно передовому підходу - асиметричному шляху, щоб змінити безпековий баланс у Чорному морі".

Представник Держдепу США також зазначив, що така зміна балансу була важливою для фундаментального елементу підтримки України з боку США, який полягає у сприянні розвитку української економіки та самостійній підтримці Україною своїх військових зусиль.

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"І вони (українці) не змогли б цього досягти, не вчинивши опору Чорноморському флоту і не тримаючи Чорноморський флот під загрозою. За деякими оцінками, Росія втратила 20% військових кораблів Чорноморського флоту", - додав він.

Нагадаємо, українські дрони потопили російський десантний корабель "Цезар Куніков" у Чорному морі - джерела Kyiv Post у розвідці вказують, що це була спецоперація ГУР Міноборони.