Ситуація на полі бою залишається важкою, але не критичною. Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.
«Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше - від підводних човнів до стратегічної авіації - використовується вже давно», - сказав Буданов.
За його словами, у тривалій війні перемагає той, хто має більш потужну економіку та логістику.
На думку Кирила Буданова, жодні диво-технології, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни.
«Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику», - заявив Кирило Буданов.
Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон
Очільник ГУР зазначив, що нині Україні не вистачає снарядів. За його словами, поки що допомога від партнерів та власне виробництво не можуть покрити всі потреби на фронті.
Зараз росіяни активно атакують Авдіївку. На цій ділянці фронту було ухвалене рішення про планове підсилення підрозділів та здійснюється маневр військами на загрозливих напрямках.
У Білому домі заявили про загрозу втрати Авдіївки. В Адміністрації Джо Байдена не виключають - місто може перейти під контроль російських окупантів через брак артилерійських снарядів в українських військових.
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