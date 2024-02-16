Ситуація на полі бою залишається важкою, але не критичною. Таку заяву зробив керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв’ю французькому виданню Liberation.

«Наша війна не унікальна. Це просто конфлікт високої інтенсивності з використанням усього спектру наявних озброєнь. Ми не стоїмо на порозі застосування зброї масового знищення, але все інше - від підводних човнів до стратегічної авіації - використовується вже давно», - сказав Буданов.

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За його словами, у тривалій війні перемагає той, хто має більш потужну економіку та логістику.

На думку Кирила Буданова, жодні диво-технології, не допоможуть кардинально змінити хід тривалої війни.

«Питання в тому, як розподіляти ресурси, як використовувати те, що є, і як планувати лінії постачання. У тривалій війні перемагає та сторона, яка має потужнішу економіку та логістику», - заявив Кирило Буданов.

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