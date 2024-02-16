Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки США Джон Кірбі зазначив, що Україна матиме довгий кордон з Росією незалежно від термінів та умов закінчення війни, тож нашій державі необхідні гарантії безпеки до моменту її вступу в НАТО.

Про це посадовець Білого дому розповів у інтерв'ю польському виданню Interia.

"Нам необхідно подумати, які гарантії безпеки потрібно надати Україні в межах оборонного партнерства. Адже незалежно від того, коли і як закінчиться ця війна, Україна матиме довгий кордон з Росією, і українці мають право цього побоюватися. Тож все має бути зроблено таким чином, щоб у довгостроковій перспективі українці змогли захиститися від цієї, можливо, все ще наявної загрози з боку Росії", - пояснив він.

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За словами Кірбі, поки Україна воює з Росією, не можна думати про її членство в НАТО.

"Проте ми, звичайно, віримо, що у майбутньому Україна буде в НАТО. Ще багато чого треба зробити... Україна має працювати над реформами, які необхідно провести до її вступу в Альянс, і вона про це знає", - сказав посадовець, цитуючи слова президента Байдена про те, что НАТО - це частина майбутнього України.

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Нагадаємо, посол Великої Британії при НАТО Девід Кворрі заявив, що Україні варто знизити очікування від майбутнього саміту НАТО у Вашингтоні.