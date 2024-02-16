У п'ятницю, 16 лютого президент України Володимир Зеленський та канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки між країнами.

Про це повідомив речник українського лідера Сергій Никифоров.

Документ був підписаний за підсумками перемовин лідерів у відомстві німецького канцлера у Берліні.

Окрім цього, Зеленський та Шольц обговорили подальшу підтримку України в оборонній, політичній та фінансовій сферах, а також на її шляху до набуття членства у Європейському Союзі та НАТО.

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Ще наприкінці січня канцлер ФРН наголошував, що Берлін і Київ перебувають на фінальній стадії перемовин щодо укладення двосторонньої угоди про гарантії безпеки. Наразі подробиці щодо змісту документа не повідомляються.

Тим часом у у Єлисейському палаці підтвердили, що під час візиту до Парижа 16 лютого президент Зеленський підпише з французьким колегою Емманюелем Макроном двосторонню угоду про безпекові гарантії для України.

Раніше президент Макрон, який мав відвідати Київ цього місяця, анонсував, що угода міститиме надання Україні більш сучасного озброєння, зокрема 40 ракет великої дальності SCALP і кількох сотень бомб.

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Нагадаємо, в середині січня прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак та президент України Володимир Зеленський у Києві підписали двосторонню угоду про співпрацю у сфері безпеки.

Слідом за Британією Канада готова підписати безпекову угоду з Україною за кілька тижнів, повідомила посол Канади в Україні Наталка Цмоць.

За останніми даними ОПУ, окрім країн "Групи семи", консультації щодо ухвалення двосторонніх безпекових угод з Україною офіційно розпочали Нідерланди, Литва та Румунія, а зацікавленість у таких перемовинах висловлюють іще 15 держав.