У західних країнах почали все частіше говорити про можливість Росії напасти на країну НАТО. Такі попередження роблять на основі нових оцінок військового потенціалу РФ і загрозі Альянсу.

Про це пише Financial Times.

«Ми живемо у справді небезпечні часи і в момент, коли широкомасштабний конфлікт є більш вірогідним, ніж будь-коли в новітній історії», - цитує видання представника британської розвідки.

Інший британський чиновник переконаний, що РФ і далі налаштована войовниче.

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«Її сухопутні сили в Україні деградували, але повітряні сили та флот в основному недоторкані, і Росія все ще є великою ядерною державою», - пояснив він.

Західні посадовці занепокоєні, що за останній рік Росія почала відроджувати свою оборонну галузь з неочікуваною швидкістю.

Видання пише, що за рік росіяни виготовили 4 млн артилерійських снарядів і кілька сотень танків. Крім того, РФ планує призвати ще 400 тисяч осіб, не вдаючись до повномасштабної мобілізації.

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Більшість західних посадовців вважають, що попри значні втрати в Україні, Росія зможе відновити свої сили протягом 5-6 років.

«Ми знаємо, що противники завжди шукають нові способи ведення війни. Ось чому нам потрібно бути у тонусі. Ось чому ми маємо бути готовими», - зазначив міністр оборони Великої Британії Грант Шаппс.

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Видання зазначає, що й інші представники західних оборонних відомств останніми тижнями виступили з безпрецедентною кількістю публічних попереджень про можливість прямого конфлікту з РФ.

«Це реальна загроза, і ми маємо бути до неї готові. Я не вважаю такі прогнози фантастикою. Ми не можемо дозволити собі розкіш думати, що Росія зупиниться в Україні», - сказав один із високопоставлених дипломатів НАТО.

При цьому FT зазначає, що деякі члени НАТО все ж скептично ставляться до наміру Путіна атакувати Альянс.

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«Ми вважаємо, що він серйозно ставиться до наших зобов'язань за статтею 5 і не хоче вступати у війну з НАТО», - вважає один із високопосадовців Міністерства оборони США.