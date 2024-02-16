На тимчасово окупованій Росією території України російські адміністрації отримали вказівку залучати українських школярів для агітації під час псевдовиборів президента РФ, - повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).



У повідомленні зазначається, що у школах на ТОТ окпуанти заправдили так звану програму “Моя сім’я обирає президента. Ми за велику Росію”.



У межах заходу учні будуть малювати виборчі дільниці, створювати “бюлетені”, вигадувати гасла за Путіна і карти Росії.



На ТОТ українські школярі примусово братимуть участь у пропагандистських шоу та поширенні символіки РФ.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України дефіцит ліків та товарів першої необхідності.

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Також на ТОТ України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.

Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.