На ТОТ представники російських окупаційних адміністрацій разом з військовими продовжують рейди населеними пунктами у пошуках житла без власників, - повідомляє Центр національного спротиву.

Будинки та квартири, які надовго залишені місцевими, росіяни вносять у списки під “націоналізацію”. Помешкання відбирають без жодного інформування власників. І немає різниці, чи людина покинула дім та виїхала на підконтрольну Україні територію, за кордон чи навіть на територію РФ.

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Також фіксуються випадки відбирання житла у мешканців, яким вручили російський паспорт.

Далі квартири передають російським військовим або представникам окупаційних адміністрацій, які готові оселитися на ТОТ України.

Крім того, російські війська планують залучати українських школярів до пропаганди під час “виборів” президента РФ.

Варто нагадати, що на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України дефіцит ліків та товарів першої необхідності.

Також на ТОТ України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.