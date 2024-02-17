Президенти України та Франції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.
Вона діятиме протягом 10 років.
Париж обіцяє надавати нашій державі військову та цивільну допомогу.
Зокрема, цього року Франція планує виділити Україні до 3 млрд євро військової допомоги.
«Франція продовжуватиме підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це сенс угоди, яку ми уклали терміном на 10 років. Вона діятиме доки Україна не приєднається до НАТО. У рамках цієї угоди Франція зобов'язалася виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги для України в 2024 році», - сказав президент Франції Емманюель Макрон.
Також Париж анонсував новий пакет допомоги. До нього зокрема увійдуть снаряди для артилерії та додаткове посилення ППО.
«Снаряди для артилерії, гармати - ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами в постачанні від деяких партнерів», - розкрив деталі президент України.
Володимир Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною».
«Ми підготували й підписали амбітну безпекову угоду. Не про всі її деталі можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що справді стверджує: у цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього», - сказав Президент України.
Основні складові довгострокових безпекових зобов’язань Франції:
- всебічна допомога Україні для захисту та відновлення територіальної цілісності, а також економічного відновлення та відбудови;
- запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії РФ;
- підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій.
Співпраця у сфері безпеки.
Йдеться про стратегічну комунікацію, протидію іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, кібербезпеку, захист критичної інфраструктури, розвідку та контррозвідку, а також боротьбу з небезпечною організованою злочинністю.
Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу.
У разі майбутнього російського нападу на Україну, учасники угоди проведуть консультації протягом 24 годин.
Відповідно до своїх зобов’язань, Франція надасть Україні швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу.
Співробітництво в галузі військової та оборонної промисловості.
Україна, Франція та інші партнери працюватимуть над тим, щоб забезпечити здатність Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року.
Також планується збільшення стійкості України, щоб вона могла відстояти себе від майбутніх нападів.
Співробітництво в цивільній сфері.
Франція продовжить надавати гуманітарну допомогу українцям.
Співробітництво в цій сфері передбачає також підтримку програми реформ в Україні, відновлення та відбудову країни, компенсацію збитків, завданих російською агресією, та введення санкцій проти РФ.
Напередодні Україна підписала безпекову угоду з Німеччиною.
А в середині січня такі домовленості погодили з Великою Британією.
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