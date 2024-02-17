Президенти України та Франції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Вона діятиме протягом 10 років.

Париж обіцяє надавати нашій державі військову та цивільну допомогу.

Зокрема, цього року Франція планує виділити Україні до 3 млрд євро військової допомоги.

«Франція продовжуватиме підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це сенс угоди, яку ми уклали терміном на 10 років. Вона діятиме доки Україна не приєднається до НАТО. У рамках цієї угоди Франція зобов'язалася виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги для України в 2024 році», - сказав президент Франції Емманюель Макрон.

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Також Париж анонсував новий пакет допомоги. До нього зокрема увійдуть снаряди для артилерії та додаткове посилення ППО.

«Снаряди для артилерії, гармати - ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами в постачанні від деяких партнерів», - розкрив деталі президент України.

Володимир Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною».

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«Ми підготували й підписали амбітну безпекову угоду. Не про всі її деталі можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що справді стверджує: у цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього», - сказав Президент України.