Президенти України та Франції підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки.

Вона діятиме протягом 10 років. 

Париж обіцяє надавати нашій державі військову та цивільну допомогу. 

Зокрема, цього року Франція планує виділити Україні до 3 млрд євро військової допомоги. 

«Франція продовжуватиме підтримувати Україну в довгостроковій перспективі. Це сенс угоди, яку ми уклали терміном на 10 років. Вона діятиме доки Україна не приєднається до НАТО. У рамках цієї угоди Франція зобов'язалася виділити до 3 мільярдів євро додаткової військової допомоги для України в 2024 році», - сказав президент Франції Емманюель Макрон. 

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Також Париж анонсував новий пакет допомоги. До нього зокрема увійдуть снаряди для артилерії та додаткове посилення ППО. 

«Снаряди для артилерії, гармати - ефективні системи «Цезар», додаткове посилення ППО. Це абсолютно гідна відповідь на спроби Путіна збільшити тиск на наші позиції, скориставшись проблемами в постачанні від деяких партнерів», - розкрив деталі президент України. 

Володимир Зеленський назвав безпекову угоду з Францією «амбітною та предметною». 

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«Ми підготували й підписали амбітну безпекову угоду. Не про всі її деталі можемо сьогодні відкрито говорити. Але це те, що справді стверджує: у цієї війни, яку Путін розв’язав проти України та всієї Європи, точно немає майбутнього», - сказав Президент України. 

Основні складові довгострокових безпекових зобов’язань Франції:

  • всебічна допомога Україні для захисту та відновлення територіальної цілісності, а також економічного відновлення та відбудови;
  • запобігання, активне стримування та заходи, які мають бути вжиті, стосовно будь-якої нової агресії РФ;
  • підтримка інтеграції України до європейських та євроатлантичних інституцій.

Співпраця у сфері безпеки.

Йдеться про стратегічну комунікацію, протидію іноземному втручанню та маніпулюванню інформацією, кібербезпеку, захист критичної інфраструктури, розвідку та контррозвідку, а також боротьбу з небезпечною організованою злочинністю.

Співпраця у випадку майбутнього збройного нападу.

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У разі майбутнього російського нападу на Україну, учасники угоди проведуть консультації протягом 24 годин. 

Відповідно до своїх зобов’язань, Франція надасть Україні швидку та тривалу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх сферах відповідно до потреб та економічну допомогу. 

Співробітництво в галузі військової та оборонної промисловості.

Україна, Франція та інші партнери працюватимуть над тим, щоб забезпечити здатність Сил безпеки та оборони повністю відновити територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів з 1991 року. 

Також планується збільшення стійкості України, щоб вона могла відстояти себе від майбутніх нападів.

Співробітництво в цивільній сфері.

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Франція продовжить надавати гуманітарну допомогу українцям. 

Співробітництво в цій сфері передбачає також підтримку програми реформ в Україні, відновлення та відбудову країни, компенсацію збитків, завданих російською агресією,  та введення санкцій проти РФ.

Напередодні Україна підписала безпекову угоду з Німеччиною.

А в середині січня такі домовленості погодили з Великою Британією. 

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