У команді російського опозиціонера Олексія Навального підтвердили його смерть.
Про це написала речниця політика Кіра Ярмиш.
«Олексія Навального вбили. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді», - написала вона.
Команда опозиціонера вимагає негайно передати тіло Олексія Навального родині.
За словами прессекретарки, тіло політика забрали слідчі для проведення «дослідження».
Алексей Навальный убит. Его смерть наступила 16 февраля в 14:17 по местному времени, как написано в официальном уведомлении, выданном матери Алексея.— Кира Ярмыш (@Kira_Yarmysh) February 17, 2024
Сотрудник колонии заявил, что тело Навального находится в Салехарде. Его забрали следователи СК. Сейчас они проводят с ним…
Про смерть політика в російській колонії стало відомо напередодні.
Як повідомила Федеральна служба виконання покарань, він нібито помер після прогулянки - Навальному раптово стало погано і медики не змогли його реанімувати.
Американський президент Джо Байден покладає відповідальність за смерть Олексія Навального на Путіна.
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