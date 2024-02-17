У команді російського опозиціонера Олексія Навального підтвердили його смерть.

Про це написала речниця політика Кіра Ярмиш. 

«Олексія Навального вбили. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді», - написала вона. 

Команда опозиціонера вимагає негайно передати тіло Олексія Навального родині. 

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За словами прессекретарки, тіло політика забрали слідчі для проведення «дослідження». 

Про смерть політика в російській колонії стало відомо напередодні. 

Як повідомила Федеральна служба виконання покарань, він нібито помер після прогулянки - Навальному раптово стало погано і медики не змогли його реанімувати.

Американський президент Джо Байден покладає відповідальність за смерть Олексія Навального на Путіна.

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