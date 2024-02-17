У команді російського опозиціонера Олексія Навального підтвердили його смерть.

Про це написала речниця політика Кіра Ярмиш.

«Олексія Навального вбили. Його смерть настала 16 лютого о 14:17 за місцевим часом, як написано в офіційному повідомленні, виданому матері Олексія. Співробітник колонії заявив, що тіло Навального знаходиться у Салехарді», - написала вона.

Команда опозиціонера вимагає негайно передати тіло Олексія Навального родині.

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За словами прессекретарки, тіло політика забрали слідчі для проведення «дослідження».