Президент Володимир Зеленський виступив на Мюнхенській конференції з безпеки. Глава держави прокоментував виведення військ з Авдіївки, говорив про загрозу Путіна для світу, спрогнозував майбутнє диктатора та закликав партнерів допомагати Україні.

Виведення військ з Авдіївки.

Президент вважає, що рішення відійти з міста було правильним - аби не потрапити в оточення та зберегти життя військових.

«Це не значить, що люди відійшли на якісь кілометри і Росія щось захопила. Вона нічого не захопила, ми повинні це розуміти. Росія за два роки війни намагалася на сході щось зробити. Що таке «щось»? Вони просто зруйнували кілька маленьких селищ та містечок. Але найбільше, що вони зруйнували - це наше життя», - пояснив Зеленський.

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Глава держави нагадав, що росіяни активно почали атакувати місто восени минулого року. За словами президента, під час цих штурмів загинули тисячі російських солдатів.

Більше по темі Під час виходу з Авдіївки деякі українські військові потрапили в полон За словами командувача ОСУВ «Таврія» Олександра Тарнавського, виведення військ з міста відбувалося за планом.

«Наприклад, в Авдіївці, я щойно порівняв цифри, - один до семи. За смерть одного українця - смерть семи росіян, таке співвідношення», - сказав президент.

«Диктатори не йдуть на канікули»

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Президент наголосив, що Україна може перемогти.

Нашу армію, за його словами, обмежує лише дальність зброї та її кількість.

На думку президента, РФ має лише одну суто свою воєнну перевагу - кількість людей, яких вони готові пускати на «м'ясні штурми».

«На жаль, тримання України у штучних дефіцитах зброї, зокрема в дефіциті артилерії й далекобійності, дає змогу Путіну адаптуватися до наявної інтенсивності війни. Це самопослаблення демократії з плином часу нівелює досягнуті нами спільні успіхи», - наголосив Зеленський.

Він дорікнув конгресменам, які досі не ухвалили законопроєкт з підтримкою для України.

«Пам’ятайте всі, що диктатори на канікули не йдуть. Ненависть не знає пауз. Ворожа артилерія не замовкає через процедурні негаразди. Воїни, які протистоять агресору, потребують достатньої сили», - зауважив президент.

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Він назвав Путіна загрозою для всього світу.

У Путіна лише два варіанти

Володимир Зеленський переконаний, що у Путіна є лише два варіанти попереду: бути на лаві підсудних у Гаазі чи бути вбитим одним зі своїх поплічників.

«Можна мати різне ставлення до міжнародних інституцій, але ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Путіна за викрадення та примусову депортацію дітей з України чітко демонструє, де повинна завершитися кар’єра Путіна», - сказав Президент.