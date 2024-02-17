Сили ППО збили одразу три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.

Українські військові приземлили ворожі літаки сьогодні зранку на Східному напрямку.

Російські винищувачі підбили підрозділи Повітряних сил.

Як вдалося їм це зробити - наразі не повідомляється.