Сили ППО збили одразу три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35. 

Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук. 

Українські військові приземлили ворожі літаки сьогодні зранку на Східному напрямку. 

Російські винищувачі підбили підрозділи Повітряних сил. 

Як вдалося їм це зробити - наразі не повідомляється. 

Нагадаємо, що наприкінці грудня українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку. 

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