Сили ППО збили одразу три російські літаки - два винищувачі-бомбардувальники Су-34 та один винищувач Су-35.
Про це повідомив командувач Повітряних Сил Збройних Сил України генерал-лейтенант Микола Олещук.
Українські військові приземлили ворожі літаки сьогодні зранку на Східному напрямку.
Російські винищувачі підбили підрозділи Повітряних сил.
Як вдалося їм це зробити - наразі не повідомляється.
Нагадаємо, що наприкінці грудня українські військові збили три російські винищувачі-бомбардувальники Су-34 на південному напрямку.
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