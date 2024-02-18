На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями. 

Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій частині області. 

Про таке повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор. 

«Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком», - написав він. 

Артем Лисогор додав, що російський пілот скерував літак не в поля чи ліси, а по мирним жителям. 

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Мешканці села Дякове повідомили, що літак впав на вулицю, де «живе Любов Миколаївна».

Про постраждалих через падіння винищувача наразі невідомо.

Напередодні українські військові збили три російських літаки. 

Ще один СУ-34 приземлили сьогодні зранку. 

Росіяни можуть зменшити активність тактичної авіації після втрати «Сушок»
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Сьогодні зранку сили ППО збили ще один російський винищувач - вже четвертий за два дні.

У Силах оборони півдня не виключають, що після збиття російських  «Сушок» окупанти можуть знизити активність тактичної авіації. Однак, не припинять бомбардувань. 

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