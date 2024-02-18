На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями.

Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій частині області.

Про таке повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.

«Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком», - написав він.

Артем Лисогор додав, що російський пілот скерував літак не в поля чи ліси, а по мирним жителям.

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Мешканці села Дякове повідомили, що літак впав на вулицю, де «живе Любов Миколаївна».

Про постраждалих через падіння винищувача наразі невідомо.