На Луганщині російський пілот спрямував підбитий літак на село з мирними жителями.
Сталося це в Антрацитівській громаді на окупованій частині області.
Про таке повідомив голова Луганської ОВА Артем Лисогор.
«Пілот російського винищувача вчора скинув декілька керованих авіаційних бомб на позиції українських оборонців. А коли підсмажили вже його - думав виключно про себе, керуючи пошкодженим літаком», - написав він.
Артем Лисогор додав, що російський пілот скерував літак не в поля чи ліси, а по мирним жителям.
Мешканці села Дякове повідомили, що літак впав на вулицю, де «живе Любов Миколаївна».
Про постраждалих через падіння винищувача наразі невідомо.
Напередодні українські військові збили три російських літаки.
Ще один СУ-34 приземлили сьогодні зранку.
Росіяни можуть зменшити активність тактичної авіації після втрати «Сушок»
У Силах оборони півдня не виключають, що після збиття російських «Сушок» окупанти можуть знизити активність тактичної авіації. Однак, не припинять бомбардувань.
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