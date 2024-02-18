За чотири місяці Авдіївської операції армія РФ не дорахується:

Під час наступу на Авдіївку росіяни втратили понад 47 тисяч солдатів.

Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини.

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Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, збереження життя бійців було пріоритетом для командування.

«Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Воно було здійснено відповідно до одного з планів на один з варіантів розвитку подій, який склався. Було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста, відійти на нові позиції. Там бойові дії продовжуються вже трохи західніше Авдіївки», - цитує речника Укрінформ.

Він підтвердив, що під час виходу деяка кількість українських військових потрапила в полон. Однак, говорити про конкретні цифри наразі не став. Тому що відбувається верифікація.

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«У таких випадках частина ще входять до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними», - пояснив він.

Лиховій зазначав, що серед українських військових також є втрати. Але додав, що вони, як на події, які склалися, були мінімальні.

Напередодні командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що виведення військ з міста відбувалося за планом.

Згодом у ГУР розкрили деталі та показали як ЗСУ виходили з Авдіївки. За словами військових, майже кожне їхнє переміщення супроводжували російські безпілотники та артилерія.