Під час наступу на Авдіївку росіяни втратили понад 47 тисяч солдатів.

Про це повідомив командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський. 

За чотири місяці Авдіївської операції армія РФ не дорахується: 

  • особового складу – 47 186 осіб
  • танки – 364
  • артилерійські системи  – 248
  • бойові бронемашини – 748
  • літаки – 5

Олександр Тарнавський відзначив українських військових, які завдали ворогу великих втрат та знищили значний резерв російських окупантів.

Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. 

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Про це сказав начальник відділу зв’язків з громадськістю ОСУВ «Таврія» Дмитро Лиховій.

За його словами, збереження життя бійців було пріоритетом для командування. 

«Вийшли ті, кому загрожувало блокування. Виведення військ з Авдіївки було настільки успішним, наскільки це дозволяли обставини. Воно було здійснено відповідно до одного з планів на один з варіантів розвитку подій, який склався. Було вирішено віддати пріоритет збереженню життя бійців і припинити активні дії в межах міста, відійти на нові позиції. Там бойові дії продовжуються вже трохи західніше Авдіївки», - цитує речника Укрінформ.  

Він підтвердив, що під час виходу деяка кількість українських військових потрапила в полон. Однак, говорити про конкретні цифри наразі не став. Тому що відбувається верифікація.

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«У таких випадках частина ще входять до своїх підрозділів, пізніше приходять в пункти постійної дислокації, виходять на зв'язок, тому цифри будуть некоректними», - пояснив він.

Лиховій зазначав, що серед українських військових також є втрати. Але додав, що вони, як на події, які склалися, були мінімальні. 

Напередодні командувач ОСУВ «Таврія» Олександр Тарнавський розповів, що виведення військ з міста відбувалося за планом.

Згодом у ГУР розкрили деталі та показали як ЗСУ виходили з Авдіївки. За словами військових, майже кожне їхнє переміщення супроводжували російські безпілотники та артилерія.

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