Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактами розстрілу російськими військами українських військовополонених в Авдіївці та селі Веселому Донецької області.

Про це йдеться в повідомленні на сайті ОГП.

Розслідування розпочали за фактами порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 КК України).

«Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевської конвенції про поводження з військовополоненими та тяжким міжнародним злочином», - наголосили в Генпрокуратурі.

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Досудове розслідування проводить Головне управління Служби безпеки України в Донецькій та Луганській областях.

Розстріл полонених в Авдіївці

Як вказує слідство, 18 лютого в одному з Telegram-каналів було опубліковане повідомлення про розстріл шести полонених оборонців механізованої бригади Збройних сил України на одній з позицій у місті. За повідомленнями ЗМІ, йдеться про позицію "Зеніт" на південному сході Авдіївки. Росіяни захопили її 15 лютого.

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На відео в російських пабліках було видно вбитих у формі ЗСУ, один із них - з перебинтованою головою.

Kyiv Post не зміг незалежно перевірити, коли і де було зняте відео.

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"Захисники були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію", - йдеться в повідомленні.

Видання Слідство.Інфо вказувало, що родичі кількох розстріляних бійців упізнали їх на опублікованому відео.

Одного з військових - Івана Житника з позивним "Джанго" впізнала на відео сестра Катерина. "Джанго" воював в Авдіївці два роки в складі 110-ї бригади ЗСУ. Як розповіла сестра бійця, Іван у телефонній розмові сказав їй, що поранений.

За його словами, разом із ним у шахті перебували ще четверо поранених бійців бригади та один неушкоджений військовий, який вирішив залишитися з побратимами.

"Брат сказав, що командування домовилось, щоб їх забрали росіяни, бо наші до них вже не дістануться", - розповіла Катерина.

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На відео жінка впізнала тіло брата по одягу й пляшці з водою, яку той тримав у руках, коли росіяни виводили полонених із шахти. "Джанго" якраз розмовляв із рідними по відеозвʼязку, коли військові РФ зайшли в їхній імпровізований шпиталь у шахті.

Також в одного з убитих на руці було татуювання у формі хреста. Боєць 110-ї бригади Віктор Біляк ідентифікував його як Андрія Дубницького з позивним "Байрактар". Його дружина Людмила також упізнала чоловіка на відео за татуюванням.

Дубницького, за словами дружини, призвали на службу ще 8 березня 2022 го року, і відтоді він весь час воював в Авдіївці у складі 110-ї бригади.

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Крім того, на відео бійця Григорія Павлова з позивним "Панда" впізнала мама Інна. Військовий - контрактник, служив з 2015-го. У 2017 році був у Маріуполі, потім його перевели у 110-ту бригаду. Останній рік Павлов служив на позиції "Зеніт".

За словами матері бійця, українські військові чекали на евакуацію три дні.

Вбивство українських полонених поблизу Веселого

Як зазначили в ОГП, у ході моніторингу медіа виявлено відеозапис із фрагментом вбивства ще двох українських воїнів поблизу села Веселе Бахмутського району.

Сухопутні війська ЗСУ оприлюднили відповідне відео, зауваживши, що розстріл стався вранці 18 лютого.

"В смузі відповідальності ОСУВ "Хортиця" росіяни вкотре показали своє ставлення до МГП (міжнародного гуманітарного права, - ред.), розстрілявши двох українських військовополонених", - сказано у підписі до відео.

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Увага: відео може шокувати! Переглянути його можна за посиланням.

Зняті безпілотником кадри демонструють, як двоє українських військових ідуть траншеєю до росіян з автоматами і білими пов'язками на рукавах.

«На записі з камери дрона видно, як під час штурму наших позицій представник ЗС РФ стріляє впритул спочатку в одного захопленого в полон військовослужбовця ЗСУ, а потім у другого», - зауважують у прокуратурі.

«Не бажаючи залишати полонених живими, окупант умисно добиває їх з автоматичної зброї», - додають у відомстві.

Нагадаємо, наприкінці минулого року ОГП розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими військами полонених українських бійців 117 окремої механізованої бригади ЗСУ під Роботиним у Запорізькій області.