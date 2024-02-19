Представники окупаційної влади РФ разом з військовими влаштували на окупованих територіях України обход будинків напередодні чергових "виборів Путіна". Таким чином росіяни намагаються легітимізувати псевдовибори на тимчасово окупованих територіях, повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

Причина проведення рейдів заздалегідь - зроблені висновки з проведення місцевого фейкового голосування у вересні 2023 року. Тоді жителі тимчасово окупованих територій масово саботували псевдовибори: не відкривали двері, не приходили на дільниці для голосування тощо. Відтак “члени виборчих комісій РФ” вирішили провести рейди завчасно, аби зафіксувати будинки та квартири, де проживають люди.

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“Вони збирають інформацію та агітують за участь у російських президентських “виборах”. Вони ведуть незаконну аудіо- чи відеофіксацію розмови. Під запис розпитують мешканців про те, чи будуть ті “голосувати”, чи знають, коли вибори, - зазначають активісти з ЦНС.

Раніше ми писали про те, що російських школярів вчать збирати дрони на уроках праці.



Також російські війська планують залучати українських школярівдо пропаганди під час “виборів” президента РФ.



Крім того, на тимчасово окупованих територіях сходу та півдня України росіяни планують примусово залучити українських дітей до навчання у військових вишах РФ.

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Варто нагадати, що російська окупаційна влада продовжує фільтрацію українців на тимчасово окупованих ними територіях України. Після виборів Путіна стане гірше.