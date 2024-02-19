У східній афганській провінції Нурістан, у селі Накре в долині Татін, сильний снігопад спричинив зсув, що забрав життя близько 25 людей, ще 8 зазнали поранень, пише Укрінформ з посиланням на AFP.

У міністерстві з ліквідації наслідків стихійних лих заявили, що кількість жертв може зрости. Близько 20 будинків унаслідок стихії були зруйновані або сильно пошкоджені.

Місцева влада повідомила, що сніг перешкоджає рятувальним роботам, а через хмари і дощ рятувальний вертоліт не може приземлитися в Нурістані.

Керівник громадських робіт у провінції Мохаммад Набі Адель сповідомив, що сніг заблокував одну з головних доріг до провінції, що "ускладнило рятувальну операцію".

Раніше ми писали про те, що в Індії внаслідок бійки через знесення мечеті загинули четверо людей, понад 100 поранені.


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Укрінформ
Укрінформ
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