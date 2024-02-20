До квітня цього року Канада планує поставити Україні понад 800 безпілотників SkyRanger R70, вартість яких оцінюється приблизно в 95 мільйонів доларів.

Про це пише CTV News. із посиланням на заяву міністра оборони Канади Білла Блера.

"Україна гарантовано матиме безпілотники, необхідні для виявлення та ідентифікації цілей, які є критично важливими для її захисту від російського вторгнення", - зазначив канадський урядовець.

Ці безпілотники будуть надані нашій державі в межах додаткового пакета допомоги загальною вартістю 500 мільйонів доларів, який прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо анонсував під час візиту до Києва в червні 2023 року.

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Канадійські SkyRanger R70, які поставляє компанія Teledyne, оснащені різними системами відеокамер і мають прилади для виявлення та ідентифікації цілей. Окрім цього, вони можуть переносити вибухівку вагою до 3,5 кг.

Нагадаємо, за підсумками 19-го засідання у форматі "Рамштайн" Білл Блер анонсував виділення додаткових 60 млн доларів для нарощування потенціалу українських військово-повітряних сил.

За словами Блера, новий внесок спрямують на підтримку створення стійкого потенціалу F-16 в Україні, зокрема, на постачання необхідного обладнання, запчастин, станцій озброєння, авіоніки та боєприпасів.

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