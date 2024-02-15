У середу, 14 лютого в межах 19-го засідання у форматі "Рамштайн" представники оборонних відомств майже 50 країн підтвердили непохитну рішучість щодо подальшої підтримки України.

Ця зустріч мала відбутися у Брюсселі, однак її перенесли у онлайн-формат через погіршення стану здоров'я очільника Пентагону Ллойда Остіна.

Американський міністр оборони все ж виступив головою засідання, хоча його виписали з лікарні лише 13 лютого.

"Через майже два роки країни цієї контактної групи досі об'єднані спільною метою. Кремль продовжує робити ставку на те, що ми всі втратимо інтерес до України, і що наша підтримка затремтить і згасне, проте я налаштований більш рішуче, ніж будь-коли. Ця контактна група залишається рішучою, непохитною і твердою", - сказав Остін у вступному слові.

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Він окремо наголосив на мужності і майстерності українців, які майже два роки протистоять неспровокованій та несправедливій війні Путіна.

Україну на онлайн-зустрічі представляли міністр оборони Рустем Умєров, головнокомандувач ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський і начальник ГУР генерал-лейтенант Кирило Буданов.

"Посилюємо нашу протиповітряну оборону, як системами, так і ракетами до них. Офіційно почала роботу Коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн вже приєднались. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство", - розповів міністр оборони Рустем Умєров за підсумками чергового засідання Контактної групи з питань оборони України.

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У контексті артилерійських систем і снарядів очільник Міноборони зазначив, що на порядку денному, зокрема, спільне виробництво: "Працюємо над цим, вже є результати".

Щодо надання Україні американських винищувачів F-16 Умєров підтвердив, що Київ "йде за графіком у рамках всіх домовленостей з партнерами".

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Міністр оборони Канади Білл Блер, своєю чергою, анонсував виділення додаткових 60 млн доларів для нарощування потенціалу військово-повітряних сил в межах коаліції.

За словами Блера, новий внесок спрямують на підтримку створення стійкого потенціалу F-16 в Україні, зокрема, на постачання необхідного обладнання, запчастин, станцій озброєння, авіоніки та боєприпасів.

Канада вже надає інструкторів, літаки і допоміжний персонал для підготовки пілотів ВПС України у співпраці з Данією і Францією.

Окрім цього, міністр Умєров оголосив про запуск Коаліції дронів, до якої вже долучилися вісім країн: Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди і Латвія. Він запевнив, що в межах цієї коаліції під лідерством Латвії Україна отримуватиме більше безпілотників.

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Нагадаємо, за підсумками 19-го "Рамштайну" 10 країн також підписали Угоду про співпрацю на 6 років в межах ІТ-коаліції.