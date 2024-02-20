Російському пілоту Максиму Кузьмінову, який у серпні 2023 року перегнав до Харківської області ворожий гелікоптер Мі-8 у межах спецоперації ГУР "Синиця", пропонували залишитися в Україні.

Про це розповів секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов в інтерв’ю "Українській правді".

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - зазначив Данілов.

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Втім, за словами секретаря РНБО, наразі важливо дочекатись офіційних висновків іспанської сторони стосовно ймовірного вбивства Кузьмінова.

Нагадаємо, 19 лютого в Головному управлінні розвідки Міноборони підтвердили смерть 28-річного російського пілота, не назвавши причин його смерті. У серпні 2023 року Кузьмінов захопив російський бойовий броньований вертоліт Мі-8 і благополучно доставив його на авіабазу в Харківській області, де здався в український полон.