Андрій Юсов, представник Головного управління розвідки Міноборони України (ГУР МОУ), в коментарі Kyiv Post підтвердив факт смерті російського пілота Кузьмінова, що вкрав МІ-8 для України.

Втім у розвідці не уточнили інформацію стосовно причин смерті пілота.

За інформацією російських медіа, Максима Кузьмінова розстріляли - у тілі виявилося не менше п'яти куль. Його знайшли на підземному паркуванні у громаді Вільяхойоса, у провінції Аліканте, що в Іспанії.

Advertisement

Нагадаємо, що у серпні минулого року українська розвідка провела успішну операцію "Синиця" – російський льотчик Максим Кузьмінов добровільно пригнав з Росії вертоліт Мі-8 до Харківської області.

Як повідомляє ГУР, під час операції не лише було захоплено гелікоптер Мі-8, а й вилучено цінні документи та секретне військове обладнання.

Пілот пояснив, що основним мотивом його вчинку є незгода з російським вторгненням в Україну і небажанням брати участь у ньому.

Більше по темі Хроніка війни в Україні. 19 лютого: «Запитайте себе: чому Путін все ще здатен продовжувати?» Росіяни захопили Авдіївку; Україна збила чотири російські військові літаки за 48 годин; в Україні відзначають 10 роковини розстрілу Небесної сотні; Зеленський виступив на Мюнхенській конференції.

«Правда, вона ось тут знаходиться. Що тут немає ні фашистів, ні нацистів», – сказав він. «І мені дуже прикро через те, що зараз відбувається. Вбивства, сльози, кров. Люди просто вбивають один одного, і все. Це єдине, чого я не розумію, єдине, чого я не хотів. Те, що зараз відбувається – це просто геноцид українського народу.

Advertisement

Я не хочу бути співучасником російських злочинів... Україна переможе – це лише питання часу», – додав Кузьмінов.

Оновлюється...