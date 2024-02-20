"Сьогодні Україна вшановує пам’ять про подвиг Героїв Небесної Сотні. Пам’ять про те, як українці вміють виборювати власну свободу. Пам'ять про те, що у найважчі моменти історії ми ніколи не здаємось, стоїмо один за одного, заради один одного. Пам’ять про те, що наша єдність не має противника, здатного її перемогти. Що самовідданість українців не має меж і творить історію... Все це 10 років тому для народу було стимулом боротись. Все це є стимулом для нас і сьогодні", - цитує Президента Укрінформ.

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Він нагадав, що наймолодшому Герою Небесної Сотні Назарію Войтовичу було 17, а найстаршому Івану Наконечному - 82, а всі вони разом - символ того, як різні люди з різних регіонів України самовіддано і мужньо захищають єдині цінності.

"Усі вони разом віддали життя за незалежність. Усі вони разом - Герої Небесної Сотні", - сказав президент.

За його словами, 10 років тому українці вирішили раз і назавжди, що хочуть і будуть жити лише у європейській державі.

"Це пам'ять, яку ми бережемо і яку збережемо. Пам'ять, яку вшановуємо сьогодні не на словах. Відвага, яку ми примножуємо сьогодні на полі битви, у боротьбі, яка триває, у війні, яка йде сьогодні, у єдності, яку ми не втратили і яка вказує нам шлях далі", - наголосив Зеленський.

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Все це, зазначив він, є стимулом для нас і сьогодні: захищати свою землю, захищати свою свободу, захищати своє завтра і захищати свою Україну.

День Героїв Небесної Сотні щороку відзначається в Україні 20 лютого згідно з указом Президента від 11 лютого 2015 року.

Саме з 18 по 20 лютого на Майдані загинуло найбільше людей – 78 осіб, після 20 лютого від поранень померло ще понад 20 протестувальників. Усі вони увійшли до меморіалу борців за українську незалежність – до Небесної Сотні.

105 Героям Небесної Сотні посмертно присвоєно звання Герой України, а троє іноземців – громадянин Білорусі Михайло Жизневський та громадяни Грузії Зураб Хурція і Давид Кіпіані – посмертно нагороджені орденами Героїв Небесної Сотні.