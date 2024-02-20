110 окрема механізована бригада ЗСУ імені генерал-хорунжого Марка Безручка, яка захищала Авдіївку, офіційно прокоментувала розстріл росіянами військовополонених на позиції "Зеніт".

Про це сказано у Facebook бригади.

Військові наголосили, що росіяни обіцяли провести евакуацію поранених українських бійців, які залишалися в оточеному опорному пункті "Зеніт".

Згідно з повідомленням, вихід особового складу 110 бригади з Авдіївки відбувався в умовах безперервного бомбардування російською авіацією та артилерійських обстрілів, постійних атак fpv-дронів, атак на евакуаційні автомобілі, обстрілів евакуаційних шляхів.

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"Декількох важкопоранених і загиблих військовослужбовців не вдалося евакуювати. Противник розвивав швидкий, масштабний наступ, не лишаючи шансів для повторних спроб", - розповіли військові.

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Наголошується, що опорний пункт "Зеніт" був повністю оточений російськими силами. З огляду на це, бригада зв’язалася з координаційним центром і організаціями, які ведуть переговори з російською стороною щодо обміну полонених, для надання допомоги українським важкопораненим беззбройним військовим.

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"Ворог повідомив координаторів цього процесу, що погоджується провести евакуацію наших поранених і надати їм допомогу, а в подальшому – обміняти", - повідомили в бригаді.

"Наші військовослужбовці отримали наказ зберегти свої життя. Що трапилося в подальшому, ми дізналися з ворожих ресурсів", - додали військові.

У бригаді констатували, що на оприлюдненому росіянами відео з захопленої позиції "Зеніт" родичі опізнали бійців Георгія Павлова, Андрія Дубницького, Івана Житника.

"За нашими даними, ворог також розстріляв Олександра Зінчука та Миколу Савосіка. Про шостого бійця інформація поки не підтверджена, скоріше за все він був з приданого підрозділу", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо, Офіс генпрокурора розпочав розслідування за фактом розстрілу російськими військами українських військовополонених в Авдіївці.

В ОГП зауважували, що бійці були важкопоранені, не могли пересуватись самостійно та чекали на евакуацію.

У пʼятницю, 16 лютого, командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександр Тарнавський повідомив, що бійці відійшли з позиції "Зеніт" в Авдіївці.

Однак у неділю, 18 лютого, рідні поранених в Авдіївці військових, яких росіяни взяли в полон після захоплення позиції "Зеніт", впізнали їхні тіла на відео у соцмережах.