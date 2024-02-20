Швеція надасть Україні найбільший пакет військової допомоги на суму 7,1 млрд шведських крон (близько 683 млн доларів). Цей пакет є вже 15-м, який Швеція надсилає Україні.

Як заявив міністр оборони Швеції Пол Йонсон, "зрештою, йдеться про людяність і порядність".

"Йдеться також про захист цінностей та інтересів, які є важливими для Швеції та інтересів Швеції", – додав він.

Пакет включає:

10 десантно-штурмових катерів класу Stridsbåt 90;

20 десантних катерів;

підводне озброєння, таке як міни і торпеди;

низку зенітних систем типу Robot 70;

Протитанкові роботи моделі TOW;

Гранатомети з боєприпасами;

Артилерійські боєприпаси;

Ручні гранати;

Гранатомети "Карл Густав";

Медичне обладнання;

Автомобілі швидкої допомоги.

Пакет допомоги також передбачає близько 1 мільярда шведських крон для спільної з Данією закупівлі бронемашин CV 90 для України.

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400 мільйонів шведських крон будуть спрямовані на різні освітні ініціативи для українців.

Йонсон пояснив, що цей пакет задовольняє одні з найбільш нагальних потреб України.

«Війна Росії проти України - це також війна проти порядку, заснованого на правилах. Україна захищає не лише власну свободу, а й свободу всієї Європи. Швеція буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Не можна дозволити Росії виграти цю війну», - сказав очільник Міноборони Швеції.

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Враховуючи попередні пакети, Швеція надала Україні допомогу на суму трохи більше 30 мільярдів шведських крон.