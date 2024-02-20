Єврокомісія оголосила про рішення надати додаткову гуманітарну допомогу Україні та Молдові на суму 83 мільйони євро - для подолання наслідків російської агресії та полегшення ситуації із забезпеченням переміщених осіб, повідомляється на сайті Європейської комісії.

«З кожним новим обстрілом все більше українців залишаються без домівок, потребують допомоги та укриттів у морозну погоду. Враховуючи, що в Україні, за оцінками, 14,6 мільйона людей потребують державної гуманітарної допомоги, нове фінансування почалося у вирішальний момент”, - заявили у ЄК.

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З 83 мільйонів євро гуманітарного фінансування:

75 мільйонів євро виділено Україні для гуманітарних проєктів, включно з наданням екстреної допомоги, доступом до основних потреб (житло, послуги захисту, чиста вода, освіта та охорона здоров’я). В основі гуманітарної стратегії ЄС в Україні сьогодні закладений захист постраждалих від війни, особливо тих, хто живе поблизу прифронтових зон.

8 мільйонів євро виділено на гуманітарні проекти в Молдові, що забезпечують адресну допомогу найбільш вразливому прошарку населення. Зокрема, на гуманітарну грошову допомогу для задоволення основних потреб, захисту та охорони здоров’я. Advertisement

З урахуванням цього фінансування від початку російського повномасштабного вторгнення Європейська комісія надала Україні гуманітарну допомогу на понад 926 мільйонів євро.



З цієї суми 860 мільйонів євро були призначені для гуманітарних проєктів в Україні та 66 мільйонів євро - на підтримку сусідньої Молдови, яка приймає значну кількість українських біженців.

Раніше ми писали про те, що Єврокомісія запропонувала продовжити "економічний безвіз" для України та Молдови. Продовжити режим лібералізації торгівлі між ЄС і Україною та Молдовою пропонують на рік.