У день вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте закликала надати Україні зброю і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.



За словами очільниці литовського уряду, Герої Небесної сотні віддали своє життя за демократичну Україну та право її народу обирати власне майбутнє.



"Вони протистояли спробі затягнути свою країну в морок "сфери впливу" Росії, що в методичці Кремля означає ліцензію на підкорення, вбивства і тортури", - наголосила прем'єр-міністерка Литви.



За її словами, через 10 років після Майдану залишається незмінним те, що "Росія не має права вето на рішення українського народу".



"Росія також не має права голосу в рішеннях ЄС і НАТО. Озброймо українську армію зараз, щоб нарешті донести це повідомлення", - додала Шимоніте.

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