У день вшанування пам’яті Героїв Небесної сотні прем'єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте закликала надати Україні зброю і довести, що Росія не має впливу на рішення ЄС і НАТО.
За словами очільниці литовського уряду, Герої Небесної сотні віддали своє життя за демократичну Україну та право її народу обирати власне майбутнє.
"Вони протистояли спробі затягнути свою країну в морок "сфери впливу" Росії, що в методичці Кремля означає ліцензію на підкорення, вбивства і тортури", - наголосила прем'єр-міністерка Литви.
За її словами, через 10 років після Майдану залишається незмінним те, що "Росія не має права вето на рішення українського народу".
"Росія також не має права голосу в рішеннях ЄС і НАТО. Озброймо українську армію зараз, щоб нарешті донести це повідомлення", - додала Шимоніте.
On this day Ukraine honors the Heavenly Hundred - heroes of the Revolution of Dignity, who sacrificed their lives for a democratic Ukraine and the right of a nation to choose its own future.— Ingrida Šimonytė (@IngridaSimonyte) February 20, 2024
They resisted an attempt to drag their country into the gloom of Russia's 'sphere of…
Нагадаємо, сьогодні Україна вшановує пам’ять Героїв Небесної сотні, які загинули 10 років тому, коли тодішня влада віддала наказ розстрілювати учасників Революції Гідності.
Раніше ми писали про те, що депутат Європарламенту запропонував створити «Українське міністерство» в Литві.
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