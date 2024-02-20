Французька судова система здійснила наймасштабнішу конфіскацію нерухомого майна ймовірно російського походження від початку повномасштабної війни в Україні. Йдеться про елітну нерухомість площею три гектари у Рокбрюн-Кап-Мартен, пише Укрінформ з посиланням на Le Monde.

У розслідуванні редакції Le monde йдеться, що на зв’язок між власником російсько-вірменський мільярдером Самвелом Карапетяном та російською держкомпанією "Газпром" вказують численні докази.

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Департамент судових розслідувань Мінфінансів Франції також виявив документи, які свідчать про те, що вілла ніколи не виходила з-під контролю "Газпром нефти" - дочірньої компанії Газпрому, яка теоретично продала власність Карапетяну в січні 2015 року. Але кредит був наданий російським банком під заставу вілли.

Згідно з документами, Карапетян купив акції компанії - власника вілли у "Газпром нефти" завдяки кредиту в 115 мільйонів євро від Газпромбанку, який належить Газпрому і Юрію Ковальчуку, близькому соратнику Володимира Путіна.

Вартість маєтку оцінюють у понад 120 мільйонів євро. Нерухомість складається з багатоповерхової головної будівлі, трьох басейнів, тенісного корту та вертолітного майданчика.

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Вилучення її на користь Агентства з управління та повернення арештованих і конфіскованих активів (Agrasc) підтвердила паризька прокуратура. Національний суд по боротьбі з організованою злочинністю (Junalco) розпочав попереднє розслідування у справі про відмивання грошей.

До завершення розслідування арешт майна блокує будь-які транзакції, а після винесення вироку віллу можуть конфіскувати та виставити на аукціон.



Нагадаємо, нещодавно бізнесмен Василь Анісімов став сьомим мільярдером, який відмовився від громадянства Росії після початку війни в Україні. Він колишній партнер російського олігарха Алішера Усманова, який близько товаришує з Путіним.