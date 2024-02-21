Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х.

“Щойно посли ЄС загалом погодили 13-й пакет санкцій у рамках агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших серед схвалених ЄС. Він пройде письмову процедуру з ухвалення та буде офіційно затверджений 24 лютого”, - йдеться у повідомленні.