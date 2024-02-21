Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х.
“Щойно посли ЄС загалом погодили 13-й пакет санкцій у рамках агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших серед схвалених ЄС. Він пройде письмову процедуру з ухвалення та буде офіційно затверджений 24 лютого”, - йдеться у повідомленні.
‼️ Deal ‼️ EU Ambassadors just agreed in principle on a 13th package of sanctions in the framework of Russia's aggression against Ukraine.— Belgian Presidency of the Council of the EU 2024 (@EU2024BE) February 21, 2024
This package is one of the broadest approved by the EU. It will undergo a written procedure and be formally approved for the 24 February.
У грудні Рада ЄС погодила 12-й пакет санкцій проти Росії задля посилення тиску на економіку країни-агресора. Черговий пакет економічних та індивідуальних санкцій ЄС проти Росії, який мав на меті завдати ще більшого удару по здатності Путіна до ведення війни, вражає ключові та прибуткові сектори російської економіки та значно ускладнює спроби обминати європейські обмежувальні заходи.
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