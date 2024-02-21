Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу погодив 13-й пакет санкцій проти Росії за її агресію проти України, повідомляє бельгійське головування в Раді ЄС у соцмережі Х.

“Щойно посли ЄС загалом погодили 13-й пакет санкцій у рамках агресії Росії проти України. Цей пакет є одним із найширших серед схвалених ЄС. Він пройде письмову процедуру з ухвалення та буде офіційно затверджений 24 лютого”, - йдеться у повідомленні.

Advertisement

У грудні Рада ЄС погодила 12-й пакет санкцій проти Росії задля посилення тиску на економіку країни-агресора. Черговий пакет економічних та індивідуальних санкцій ЄС проти Росії, який мав на меті завдати ще більшого удару по здатності Путіна до ведення війни, вражає ключові та прибуткові сектори російської економіки та значно ускладнює спроби обминати європейські обмежувальні заходи.

Київ Пост
Київ Пост
ПОДІБНІ ПУБЛІКАЦІЇ
ПОЯСНЕННЯ: Хто вбив пілота Кузьмінова і чому Україна не забезпечила захист Розслідування
23 хвилини тому
ПОЯСНЕННЯ: Хто вбив пілота Кузьмінова і чому Україна не забезпечила захист
Катерина Захарченко
Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон Польщею, щоб вирішити проблему блокування
49 хвилин тому
Зеленський доручив міністрам до 24 лютого виїхати на кордон Польщею, щоб вирішити проблему блокування
Київ Пост
ПОЯСНЕННЯ: Блокада кордону з Польщею - що потрібно знати
1 годину тому
ПОЯСНЕННЯ: Блокада кордону з Польщею - що потрібно знати
Вікторія Рокицька
Спонсорований контент

Коментарі (0)

https://www.kyivpost.com/assets/images/author.png
Best Oldest Newest
Напишіть перший коментар до цього!
" Попередній Росіяни розстріляли 3 українських військовополонених біля Роботиного: що відомо на зараз
Далі » ПОЯСНЕННЯ: Хто вбив пілота Кузьмінова і чому Україна не забезпечила захист