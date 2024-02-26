Сьогодні, 26 лютого, вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід колишньому нардепу Сергію Пашинському у вигляді тримання під вартою до 25 квітня 2024 року із можливістю застави у розмірі 272,5 млн гривень. Його взяли під варту у залі суду, повідомляє Центр протидії корупції.



У повідомленні йдеться, що вказане рішення означає обґрунтованість підозри НАБУ та САП. Водночас ухвала може бути оскаржена до Апеляційної палати.



Слідство підозрює Пашинського у незаконному заволодінні нафтопродуктами вартістю майже 1 млрд гривень, які мали піти на потреби армії. Раніше екснардеп назвав фейком інформацію про оголошення йому підозри, проте тоді підтвердив обшуки у його помешканні.

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"Ми просимо про застосування до підозрюваного Пашинського запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 60 днів та визначити заставу у розмірі 99075 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, що становить 299 млн 999 тис. 100 грн", - сказав прокурор.



Захист натомість просив відмовити у застосуванні запобіжного заходу.



Зазначимо, 12 лютого НАБУ, САП та СБУ повідомили про підозру колишньому нардепу та його бізнес-партнеру за незаконне привласнення нафтопродуктів, які мали піти на потреби армії, і нанесення державі майже 1 млрд збитків.



Наступного дня ВАКС обрав запобіжний захід бізнесмену Сергію Тищенку, одному з організаторів схеми заволодіння арештованими нафтопродуктами - тримання під вартою та 363,360 млн грн застави.

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Пашинський на суді сказав, що ніколи не був бізнес-партнером Сергія Тищенка. Ніколи не бачив і не знає інших підозрюваних, окрім Тищенка. Повідомив, що жодні кошти від реалізації нафтопродуктів не отримував і ніколи не мав відношення до них.

За словами захисту, справжнім завданням цієї справи нібито є «запроторити Пашинського до буцегарні, зірвати поставки боєприпасів, а також урівняти ціни на них».

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Пашинський додав, що ховатися не збирається, він «готовий допомагати слідству, щоб ресурси з продажу палива пішли в бюджет».

Справа Курченка

У 2014 році держава конфіскувала 97 тисяч тонн нафтопродуктів у структур Сергія Курченка — олігарха часів Януковича, який утік з України до РФ. Ці нафтопродукти передали для реалізації профільному держпідприємству, щоб наповнити бюджет країни.



На той час це держпідприємство очолювали керівники, які були підконтрольні бізнес-партнеру ексдепутата.За вказівкою фігурантів справи посадовці підприємства сприяли продажу майже 100 тисяч тонн нафтопродуктів за суттєво зниженими цінами групі компаній, власником якої був бізнес-партнер ексдепутата.

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Далі їх реалізовували на заправках цієї групи компаній та на інших мережевих АЗС, а отриманий дохід концентрувався у бенефіціарів схеми.