Смерть російського пілота в Іспанії, який минулого року перегнав військовий гелікоптер Мі-8 на територію України, оповита таємницями та загадками, а іспанська влада відмовилась надавати подробиці розслідування.

Хто такий Максим Кузьмінов і що він зробив для України?

Загиблий 28-річний Максим Кузьмінов був командиром екіпажу російського гелікоптера Мі-8, на якому прилетів в Україну в серпні минулого року в рамках успішної спецоперації української воєнної розвідки (ГУР), заявивши, що виступає проти російської агресії.

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Кузьмінов перелетів з авіабази в Курській області РФ в Україну на "гранично малій висоті, в режимі радіотиші", щоб уникнути виявлення.

Пілот зв'язався з представниками розвідки України через соціальні мережі та пояснив свою ситуацію.

"Ми почали секретну переписку. Українські агенти не нав’язували рішення, це рішення було моє, мене ніхто не примушував. Десь півроку ми будували маршрути, думали, як краще і безпечніше все організувати, і 9 серпня 2023 року все сталося", – розповів російський офіцер.

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У винагороду за спецоперацію пілот отримав від України 500 тисяч доларів, а також гарантії безпеки для себе та батьків, яких теж вивезли з Росії. Окрім того, йому зробили нові документи.

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Що нещодавно сталося з Кузьміним?

Ввечері в понеділок, 19 лютого, предстаник ГУР Андрій Юсов підтвердив Kyiv Post факт смерті Максима Кузьмінова, втім не надав жодних подробиць.

Того дня іспанські ЗМІ почали публікувати інформацію про загибель 13 лютого українського громадянина в муніципалітеті Вільяхойоса.

Затримку з інформацією представник іспанських органів пояснив DW ''труднощами, пов'язаними з вивченням справи, зокрема, зі встановленням особи вбитого, який проживав у країні з українськими документами, виписаними на вигадану особу''.

Джерело в судовій системі повідомило AFP, що біля входу в житловий комплекс було знайдене тіло з документами на ім'я 33-річного громадянина України.

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За даними видання Il Corrispondente, в чоловіка вистрелили 12 разів, а потім тіло "потрапило під автомобіль". Також у Кузьмінова нібито знайшли 100 тисяч євро.

Втім, іспанська влада не підтвердила й не спростувала ці повідомлення.

Іспанська поліція Guardia Civil, яка відповідає за розслідування, повідомила AFP, що особа чоловіка, якого знайшли вбитим, може бути фальшивою, "і це може бути інша людина". Поліція перебуває в процесі перевірки особи загиблого.

Як розповіли джерела ГУР, Максим Кузьмінов після успішної операції вирішив переїхати до Іспанії.

Співрозмовник пояснив, що напередодні загибелі Кузьмінов запросив свою колишню дівчину до себе, а потім його знайшли застреленим, і додав, що неподалік знайшли згорілу машину, на якій, імовірно, тікали вбивці Максима Кузьмінова.

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Хто міг бути вбивцею російського дезертира?

Ні іспанська влада, ні українська, ні російська не коментують та не дають подробиць того, хто стоїть за вбивством пілота, допоки йде слідство.

Втім, на думку спадають погрози російської сторони Кузьмінову.

У жовтні 2023 року на телеканалі "Россия 1" вийшов сюжет, присвячений Кузьмінову, в якому люди, які представилися бійцями спецназу Головного розвідуправління Генерального штабу Збройних сил РФ (ГРУ) заявили, що він "не доживе до суду".

Тоді телебачення повідомило, що ГРУ "отримало наказ" ліквідувати Кузьмінова.

"Це лише питання часу", - заявив журналіст російського "Першого каналу" в телевізійному репортажі після розмови з представниками російських спецслужб, які стверджували, що полюють на "зрадника".

За погрози можна вважати також висловлювання директора Служби зовнішньої розвідки РФ Сергія Наришкіна на адресу Кузьмінова: ''Цей зрадник і злочинець став моральним трупом уже в той момент, коли він планував свій брудний і страшний злочин''.

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"Звичайно, знайдемо, ми до всіх дотягнемося, наші руки довгі", – заявили в ГРУ.

У вівторок Кремль заявив, що не має жодної інформації про смерть Кузьмінова.

Чому Україна не захистила його?

Київ, своєю чергою, заявляє, що Максиму Кузьмінову пропонували залишитися в Україні задля його ж безпеки. Про це секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов повідомив в інтерв’ю "Українській правді" в понеділок.

"Пропозиція нашої країни полягала в тому, щоб він лишався в Україні. Він точно тут був би захищений. І я не думаю, що вони так тут могли б бешкетувати, як це відбулося в Іспанії", - зазначив Данілов.

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Втім, за словами секретаря РНБО, наразі важливо дочекатись офіційних висновків іспанської сторони стосовно ймовірного вбивства Кузьмінова.