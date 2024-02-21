Не бійтесь заглядати у словник:

Це пишний яр, а не сумне провалля;

Збирайте, як розумний садівник,

Достиглий овоч у Грінченка [й] лиш не в Даля.

Написав колись Максим Тадейович Рильський, один з найвидатніших українських поетів, а ми його лиш трохи перефразували.

Дійсно, мова є відображенням життя людей, їхнього буття, її дійсно можна порівнювати з пишним садом, який плекають люди. За словниками, за розмовною мовою, без перебільшення, можна відстежити долю народу, побачити, чим він «дихає», живе в той чи інший момент історії.

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Повномасштабна агресія змінила нас назавжди. Новий етап російсько-української війни спровокував серйозні зміни в лексичному значенні термінів, слів, словечок. Наша розмовна мова точно вже не буде такою, як раніше.

Ми зібрали для вас далеко неповний перелік слів, які тепер точно мають щонайменше подвійне значення.

ЛЕТИТЬ – тепер більшість українців, чуючи слово «летить», найменше думають про птаха чи літак (хіба що ворожий). Зараз для більшості українців це означатиме, що росіяни вкотре запустили по нас ракети чи «шахеди». Похідні від нього «прилетіло, приліт» – значить ракета, снаряд або «шахед» влучив кудись, і це точно не хороша новина.

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БЛ*ДІНА – і це не те, про що ви подумали відразу (про що б ви не подумали, так). Це просте визначення російської ракети - тієї, яка часто до нас «ЛЕТИТЬ».

МОПЕД – слово, яке вже точно має два значення. Тепер це і двоколісний транспортний засіб з двигуном робочим об'ємом до 50 куб. см або електродвигуном потужністю до 4 кВт, і ударний дрон Shahed іранського виробництва, які Росія масово застосовує проти України. «Шахеди» отримали таке прізвисько за характерний звук двигуна.

ЙБНРСН – однозначно нове поняття. Цей своєрідний акронім розуміють усі, хто має уявлення про сучасні українські матюки. Додайте до нього потрібні голосні і ви отримаєте чи не найбільш повне та ємне означення всього російського народу, більшість якого підтримує війну РФ проти України та українства. Так, це означення суб’єктивне, але більшість українців будуть згодні з ним, повірте.

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ДОНАТИ – тепер більшість українців знають, що це добровільний подарунок або пожертвування (у вигляді грошей, речей, послуг або ідей) для певної мети. "Донатити" в нас можна «на ППО, які просто боженьки і слава їм навіки», «на ЗСУ», на «збір на авто/тепловізор/Starlink» для наших воїнів. Збирають ДОНАТИ часто НА БАНКУ – спеціальний банківський продукт, який дозволяє спростити обробку коштів, які надходять.

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Як ми вже зазначили на початку, цей перелік достатньо умовний і точно неповний. Неможливо в одній публікації оцінити, описати, НАСКІЛЬКИ змінилася наша розмовна мова за останні два роки.

Чого вартий лиш факт – збільшення кількості хлопчиків на ім’я Борис (на честь неперевершеного британського прем’єра Бориса Джонсона/-юка) чи те, що наші новонароджені Бориси точно мають змогу в майбутньому одружитися з Джавелінами. І вже не потрібно нагадувати про те, що «турнікет» тепер майже точно не про метро чи торговий центр, а «плюс» – це не математичний знак, а просто «ОК».

Наша мова квітуча, прекрасна й жива. Без неї нам не встояти, а їй без нас не бути.

З ДНЕМ РІДНОЇ МОВИ!