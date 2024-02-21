У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, щоб вирішити проблему блокування.
Також він запросив приїхати на кордон керівника польського уряду Дональда Туска, а Президента Польщі Анджея Дуду – підтримати цей діалог.
«Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», - сказав Зеленський.
За словами Президента, на кордоні буде “очільник уряду України, увесь уряд - від логістики до аграрного сектора, а також міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт”.
Зеленський наголосив, що він особисто також готовий бути на кордоні разом із українським урядом.
Крім того, Президент звернувся до Єврокомісії та запропонував представнику Єврокомісії також взяти участь у зустрічі “заради спільних інтересів і припинення політичних маніпуляцій”.
«Не можна принижувати одне одного, не можна принижувати ані українських, ані польських фермерів. Нам потрібна єдність. Нам потрібні рішення – між нами, Україною та Польщею, та на рівні всієї Європи. Досить Москви на наших землях і досить непорозумінь», - зазначив Президент.
Kyiv Post розбирався з тим, чому і як відбувається блокада українських товарів на кордоні польськими фермерами. У нашому матеріалі докладно про ситуацію на пунктах пропуску і про інше.
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