У вечірньому зверненні Президент України Володимир Зеленський доручив українському уряду до 24 лютого бути на кордоні з Польщею, щоб вирішити проблему блокування.



Також він запросив приїхати на кордон керівника польського уряду Дональда Туска, а Президента Польщі Анджея Дуду – підтримати цей діалог.



«Я доручив нашому уряду найближчим часом, до 24 лютого, бути на кордоні між нашими державами. І я прошу тебе, Дональде, пане Премʼєр-міністре, теж приїхати до кордону. Анджею, пане Президенте, я прошу тебе підтримати цей діалог. Це національна безпека. Ми не маємо це затягувати. Найближчі дні дають нам шанс це зробити», - сказав Зеленський.

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За словами Президента, на кордоні буде “очільник уряду України, увесь уряд - від логістики до аграрного сектора, а також міністр оборони України, бо ця блокада на кордоні, на жаль, додає загроз і для постачання зброї нашим хлопцям на фронт”.

Зеленський наголосив, що він особисто також готовий бути на кордоні разом із українським урядом.