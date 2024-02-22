24 лютого, у другу річницю повномасштабного вторгнення Росії, Україну планують відвідати багато іноземних лідерів. У Києві очікують не лише на символічну підтримку, а й на практичні результати.

Про це розповів прессекретар президента України Сергій Никифоров в ефірі національного телемарафону.

"На 24 лютого буде багато візитів іноземних лідерів - наших великих друзів і надійних партнерів. Хто саме це буде, зі зрозумілих міркувань сказати не можу. Очікуємо, що це будуть не просто символічні візити підтримки, але у цих візитів будуть практичні результати", - зазначив він, додавши, що "залишилося почекати пару днів, і все стане зрозуміло".

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Окрім цього, за словами Никифорова, на 25 лютого Офіс президента готує велику пресконференцію за участі військово-політичного керівництва України.

У числі її учасників - президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська, премʼєр-міністр Денис Шмигаль, голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, представники СБУ, ГУР Міноборони, Мінінфраструктури, Мінстратегпрому, а також Офісу президента.

Никифоров оголосив, що головна мета пресконференції - обговорити подальший шлях України, зокрема, членство в ЄС і НАТО, гарантії безпеки, підтримку бізнесу в умовах війни, а також розвиток українського війська через впровадження сучасних технологій.

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Нагадаємо, остання пресконференція президента Зеленського в Україні відбулася 19 грудня. Спецрепортаж Kyiv Post.