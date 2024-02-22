Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Україна, захищаючись від загарбника, матиме право застосовувати F-16 для ударів по військових цілях на території РФ.

Про це Столтенберг розповів в інтерв’ю Radio Liberty.

Він не назвав конкретні терміни розгортання винищувачів F-16 в Україні, проте запевнив, що всі союзники прагнуть, аби це відбулося "чим швидше, тим краще".

На його думку, ефект від F-16 буде сильнішим, якщо українські пілоти, а також техніки та інший допоміжний персонал будуть добре підготовлені.

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"Тому я думаю, що ми повинні прислухатися до військових експертів щодо того, коли саме ми будемо готові або коли члени НАТО будуть готові розпочати відправку F-16 [до України]", - пояснив Генсек Альянсу.

Нагадаємо, Нідерланди, які обіцяють надати Україні щонайменше 24 сучасні американські винищувачі F-16, запевнили, що "йдуть за графіком".